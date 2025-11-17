Docente di religione precario ottiene 66mila euro di risarcimento | il Tribunale condanna il Ministero per abuso di contratti a termine
Il Tribunale di Asti si è pronunciato a favore di un insegnante di religione cattolica della provincia di Cuneo, accogliendo la richiesta di risarcimento legata alla ripetuta stipula di contratti a tempo determinato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
