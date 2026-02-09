trionfo takaichi in giappone il partito di governo supera la soglia dei due terzi

Il Partito Liberal-democratico ha vinto le elezioni di domenica, conquistando più di due terzi dei seggi alla Camera bassa. Un risultato che dà alla premier Sanae Takaichi un mandato forte per spingere avanti le sue riforme conservatrici. La vittoria del Ldp segna un passo importante nella politica giapponese e potrebbe cambiare alcune delle scelte future del governo.

Il Partito Liberal-democratico (Ldp) conquista la maggioranza qualificata di oltre due terzi alla Camera bassa nelle elezioni di domenica, consegnando di fatto alla premier Sanae Takaichi un mandato storico per accelerare la sua agenda conservatrice. Dai 198 seggi precedenti, i liberaldemocratici sono balzati a 315 sui 465 dell’aula più influente del Parlamento, superando ampiamente la soglia dei 310 necessari per avviare modifiche costituzionali e approvare leggi che troverebbero l’opposizione del Senato, dove l’Ldp non ha la prevalenza numerica. Dall’altra parte dello schieramento, l'Alleanza riformista centrista - nata dalla fusione tra democratici costituzionali e Komeito - ha subìto un vero e proprio tracollo passando da 167 a soli 49 seggi, spingendo i co-leader, l’ex premier Yoshihiko Noda e Tetsuo Saito a ventilare le dimissioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

