Il partito di Sanae Takaichi è in forte vantaggio alle elezioni in Giappone

Il partito di Sanae Takaichi si avvicina alla vittoria nelle elezioni in Giappone. I sondaggi indicano che potrebbe ottenere la maggioranza dei seggi, rafforzando la posizione del governo conservatore. I risultati ufficiali sono attesi nei prossimi giorni, ma i segnali sono chiari: Takaichi si avvicina a un risultato storico.

Secondo le previsioni dei media giapponesi, otterrà la maggioranza dei seggi rafforzando la stabilità del governo conservatore Il Partito Liberal Democratico (PLD, conservatore) della prima ministra Sanae Takaichi è dato fortemente in vantaggio nelle proiezioni diffuse dalle emittenti giapponesi, che stanno seguendo lo spoglio delle elezioni legislative in Giappone che si sono tenute oggi. Secondo la televisione pubblica NHK, il PLD dovrebbe ottenere tra 274 e 328 seggi e avere da solo la maggioranza alla Camera dei rappresentanti (che ha 465 seggi), cui si aggiungeranno i rappresentanti del Partito dell’Innovazione con il quale è in coalizione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Sanae Takaichi, premier del Giappone, ha annunciato ufficialmente l’indizione di elezioni anticipate nel paese.

La premier giapponese Sanae Takaichi ha annunciato che le elezioni anticipate si terranno l’8 febbraio.

Le elezioni anticipate sono una grande occasione per il partito di governo in GiapponePer tornare a dominare la politica nazionale, come era stato per 70 anni, sfruttando l'inaspettata popolarità della sua leader ... ilpost.it

Exit poll Giappone, partito della premier consolida la maggioranzaSecondo gli exit poll di Kyodo News, il Partito Liberal Democratico giapponese, guidato dalla premier Sanae Takaichi, è destinato a ottenere la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti nelle elezion ... ansa.it

Le elezioni legislative che si tengono domenica in Giappone sono una scommessa per la prima ministra Sanae Takaichi, che governa da circa tre mesi. Secondo i sondaggi ha buone probabilità di ottenere una maggioranza più solida nel parlamento, anche s facebook

Guidare il Giappone fuori dal “dohyo” (ring): Sanae Takaichi e il tabù del Sumo x.com