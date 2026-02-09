Elezioni in Giappone il trionfo di Takaichi

Il Partito Liberal-democratico ha ottenuto un risultato schiacciante alle elezioni di domenica. Con oltre due terzi dei seggi alla Camera bassa, Takaichi e il suo partito rafforzano il loro controllo sul Parlamento. La vittoria permette loro di spingere più facilmente le riforme e le decisioni più importanti per il paese. La campagna elettorale si è concentrata sulle questioni economiche e di sicurezza, e ora il governo ha più margine di manovra per affrontare le sfide future.

Il Partito Liberal-democratico (Ldp) conquista la maggioranza qualificata di oltre due terzi alla Camera bassa nelle elezioni di domenica in Giappone. E consegna di fatto alla premier Sanae Takaichi un mandato storico per accelerare la sua agenda conservatrice. Dai 198 seggi precedenti, i liberaldemocratici sono balzati a 315 sui 465 dell’aula più influente del Parlamento. Superando cosìampiamente la soglia dei 310 necessari per avviare modifiche costituzionali e approvare leggi. Che troverebbero però l’opposizione del Senato, dove l’Ldp non ha la prevalenza numerica. Le elezioni in Giappone. Dall’altra parte dello schieramento, l’Alleanza riformista centrista – nata dalla fusione tra democratici costituzionali e Komeito – passa da 167 a soli 49 seggi, spingendo i co-leader, l’ex premier Yoshihiko Noda e Tetsuo Saito a ventilare le dimissioni.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Giappone Elezioni Giappone, trionfo di Sanae Takaichi alle elezioni anticipate: la premier blinda la sua maggioranza Sanae Takaichi conquista un risultato netto nelle elezioni anticipate in Giappone. Il partito di Sanae Takaichi è in forte vantaggio alle elezioni in Giappone Il partito di Sanae Takaichi si avvicina alla vittoria nelle elezioni in Giappone. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Il Giappone vira A DESTRA con la prima premier donna, Sanae Takaichi | The Essential Ultime notizie su Giappone Elezioni Argomenti discussi: Giappone, il partito della premier Takaichi ha stravinto le elezioni parlamentari; Elezioni anticipate in Giappone 2026: i candidati, i sondaggi e lo scenario politico; Elezioni Giappone, per i gestori mercati già in bolla: yen e tassi diventano il vero rischio; Giappone, trionfo di Sanae Takaichi alle elezioni anticipate: la premier blinda la sua maggioranza. Giappone, trionfo di Sanae Takaichi alle elezioni anticipate: la premier blinda la sua maggioranzaÈ una vittoria schiacciante, oltre le più rosse aspettative, quella di Sanae Takaichi alle elezioni anticipate di domenica in Giappone. Una scommessa vinta per la prima premier donna nella storia del ... ilfattoquotidiano.it Risultati Elezioni Giappone 2026/ Takaichi-show: LDP verso maggioranza record alla Camera, Sinistra disastroRisultati Elezioni Giappone 2026 vedono il trionfo della Premier Takaichi: Governo di piena maggioranza dopo l'azzardo del voto anticipato ... ilsussidiario.net Giorgia #Meloni: “Congratulazioni di cuore al Primo Ministro Sanae Takaichi per l’importante successo conseguito alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Rappresentanti del Giappone. Le nostre Nazioni sono unite da una profonda amicizia e da un parte facebook Elezioni Giappone, Takaichi stravince e consolida il potere: ora la prova dei mercati x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.