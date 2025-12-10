Ia Int | nel 2026 corso dedicato ai tributaristi per acquisire le giuste competenze

Nel 2026, l’Istituto nazionale tributaristi (Int) lancerà un corso dedicato ai tributaristi per sviluppare competenze specifiche sull’uso dell’Intelligenza artificiale. L’obiettivo è formare professionisti consapevoli e aggiornati, in un contesto in cui l’IA sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle attività fiscali e tributarie.

(Adnkronos) – L'Istituto nazionale tributaristi (Int) sta affrontando con grande attenzione il rapporto tra professionista e Intelligenza artificiale (Ia), dopo aver introdotto apposite indicazioni obbligatorie, come il dichiarare sempre sia verbalmente che per iscritto l'utilizzo dell'Ia, nel Codice deontologico di categoria già dall'aprile scorso e a settembre aver introdotto un'apposita clausola anche nel mandato professionale.

