Trevisani analizza la vittoria dell’Inter | Rosa migliorata e difesa solida con Chivu

Trevisani commenta il successo dell’Inter contro il Sassuolo. L’esperto analizza la vittoria nerazzurra, sottolineando come la rosa sia migliorata e la difesa sia diventata più solida, anche grazie a Chivu. Trevisani ha elogiato la gestione tattica di Inzaghi, che ha saputo mettere in campo una squadra compatta e determinata.

Inter News 24 Trevisani ha commentato negli studi di Pressing il successo dei nerazzurri contro il Sassuolo, elogiando la la gestione tattica del tecnico. Il successo ottenuto dalla Beneamata contro il Sassuolo ha confermato l'ottimo stato di forma del gruppo guidato da Cristian Chivu. L'allenatore rumeno, celebre ex difensore del Triplete, sembra aver trovato la quadratura del cerchio, apportando modifiche strutturali alla retroguardia e valorizzando l'intera rosa a disposizione. Tra le novità più rilevanti spicca l'impiego di Piotr Zielinski, centrocampista polacco dalla tecnica sopraffina, che sta garantendo qualità e inserimenti costanti alla manovra dei campioni d'Italia.

