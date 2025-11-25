Chivu Inter il problema con le grandi rimane! Con l’addio di Inzaghi la situazione non è migliorata E la società…

Internews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Chivu Inter, il problema con le grandi rimane! Con l’addio di Inzaghi la situazione non è migliorata. I numeri di questo avvio di stagione. Nonostante il cambio di guida tecnica e l’avvio di una nuova stagione, l’ Inter sembra aver ereditato un difetto strutturale dalla gestione passata: l’incapacità di performare ai massimi livelli negli scontri diretti. La sconfitta nel Derby della Madonnina è l’ennesima riprova di un “male atavico” che affligge i nerazzurri. La Gazzetta dello Sport analizza la situazione con severità, sottolineando come l’Inter “si affloscia quando occorre alzare il livello”. 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu inter il problema con le grandi rimane con l8217addio di inzaghi la situazione non 232 migliorata e la societ2248230

© Internews24.com - Chivu Inter, il problema con le grandi rimane! Con l’addio di Inzaghi la situazione non è migliorata. E la società…

Altre letture consigliate

chivu inter problema grandiChivu e la frustrazione Inter: "Non posso cambiare i calciatori? Milan, un contropiede" - Il tecnico nerazzurro ha commentato il ko nel derby: "Dobbiamo rialzarci, questa partita può lasciare strascichi" ... Riporta tuttosport.com

chivu inter problema grandiAllarme Inter, spunta un dato che preoccupa Chivu: qual è il problema da risolvere - Spunta un dato che deve allarmare Chivu: l'Inter ha un problema importante e l'allenatore dovrà risolverlo per rialzarsi dopo il derby ... Da spaziointer.it

chivu inter problema grandiProblema grosso per l’Inter, il quotidiano ne ha anche per Chivu: l’accusa è pesantissima! - Il risultato maturato dai nerazzurri ha creato grande disappunto, con forti critiche piombate dall'opinione pubblica. Come scrive spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Chivu Inter Problema Grandi