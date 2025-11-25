Chivu Inter il problema con le grandi rimane! Con l’addio di Inzaghi la situazione non è migliorata E la società…

Nonostante il cambio di guida tecnica e l'avvio di una nuova stagione, l' Inter sembra aver ereditato un difetto strutturale dalla gestione passata: l'incapacità di performare ai massimi livelli negli scontri diretti. La sconfitta nel Derby della Madonnina è l'ennesima riprova di un "male atavico" che affligge i nerazzurri. La Gazzetta dello Sport analizza la situazione con severità, sottolineando come l'Inter "si affloscia quando occorre alzare il livello".

