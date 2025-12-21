Trevisani analizza la Supercoppa | Bologna Inter pazza ai rigori ha sbagliato di più la squadra di Chivu

Trevisani, noto telecronista Mediaset, ha commentato la semifinale di Riad tra Bologna e Inter, sottolineando come la gara sia stata molto equilibrata e nervosa. Ha evidenziato che ai rigori ha avuto maggiori difficoltà la squadra di Chivu, evidenziando alcuni aspetti tecnici e tattici delle due squadre. Guardando alla finale, Trevisani ha concluso che il Napoli si presenta come la squadra più convincente del torneo.

Inter News 24 Trevisani, noto telecronista Mediaset, ha analizzato la semifinale di Riad e guarda alla finale: Napoli squadra più convincente del torneo. Le considerazioni di Riccardo Trevisani aiutano a inquadrare quanto visto in Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Intervenuto a Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero, il giornalista ha definito Bologna – Inter una "partita pazza", sottolineando come i nerazzurri abbiano provato a raggiungere il Napoli in finale trovando però "un grande Bologna" sulla loro strada. Secondo Trevisani, nel secondo tempo all'Inter è mancata una presenza offensiva capace di fare la differenza, mentre la lotteria dei rigori ha finito per premiare chi ha sbagliato meno: "È stata una gara a chi faceva peggio, e hanno fatto peggio i nerazzurri".

