Vuelta 2026 | le date il percorso e tutte le tappe della corsa spagnola

La Vuelta 2026 si prepara a sorprendere gli appassionati di ciclismo con un percorso impegnativo e ricco di novità. Dal 22 agosto al 13 settembre, la corsa spagnola promette emozioni intense e scenari mozzafiato, consolidando ulteriormente il suo ruolo tra i grandi eventi della stagione. Ecco tutte le date, le tappe e le principali caratteristiche di questa edizione tanto attesa.

© Sport.quotidiano.net - Vuelta 2026: le date, il percorso e tutte le tappe della corsa spagnola Roma, 18 dicembre 2025 - All'appello dei Grandi Giri ancora da svelare per la prossima stagione mancava solo la Vuelta 2026, che ha sciolto le riserve presentando un'edizione dura, complicata e non priva di novità importanti e in programma dal 22 agosto al 13 settembre 2026. Il percorso della Vuelta 2026. I primi 9 dei 3.275 km totali da correre saranno nell'ambito della cronometro di Monaco, per una Grande Partenza dall'estero che segue quella del 2025 che riguardava da vicino l' Italia e in particolare il Piemonte. La chiusura non sarà come da tradizione a Madrid ma a Granada a causa della contemporaneità con il Gran Premio di Formula 1 e anche in questo caso in un certo senso c'entra l'edizione scorsa, funestata dalle proteste Pro-Pal: con tanto di passerella finale nella Capitale cancellata per evitare rischi dopo che già diverse frazioni erano state mutilate per il medesimo motivo.

