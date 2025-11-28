Si alza il sipario sulla stagione teatrale del Teatro Pazzini con Tre sedie - ovvero la scenografia
La stagione 2526 del Teatro Pazzini di Verucchio è pronta a partire. Ad accendere le luci del palcoscenico romagnolo è Alessandro Fullin che venerdì 28 novembre (ore 21:15) porta in scena “Tre sedie - ovvero la scenografia” Con lui sul palco ci saranno due interpreti comiche di lunga esperienza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
