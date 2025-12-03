Ong 10 anni di lavoro nel Mediterraneo per il diritto alla vita | Salvate 180mila persone ma si continua a morire
“La situazione è drammatica perché le persone in mare continuano a morire, continuano ad essere catturate e portate in Libia e nessuno dei governi si prende la responsabilità di salvare queste vite”, lo ha dichiarato Rossella Miccio, presidente di Emergency, a margine della conferenza stampa in Senato 10 anni di soccorso in mare nel Mediterraneo centrale, in cui sono stati presentati numeri e analisi dell’ultimo decennio. Dal 2015 a oggi, la flotta civile delle Organizzazioni umanitarie, impegnate in attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale sono state salvate oltre 180mila persone in pericolo di vita in mare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
