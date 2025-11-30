Sono passati 35 anni e la follia ossessiva di Misery non deve morire continua a spaventarci a morte

Il 30 novembre del 1990 usciva nelle sale il film di Rob Reiner, tratto dal romanzo di Stephen King, un capolavoro della paura ancora oggi attualissimo. 🔗 Leggi su Wired.it

