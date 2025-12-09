Estinto il debito di Atam | si apre una nuova stagione per l' azienda titolare del trasporto pubblico

Nei giorni scorsi è stata pagata l’ultima rata del piano di rientro per il ripiano del debito proveniente dalle precedenti gestioni di Atam, società titolare del servizio di trasporto pubblico locale per la città di Reggio Calabria. A darne notizia in una nota è il sindaco di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

