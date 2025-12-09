Estinto il debito di Atam | si apre una nuova stagione per l' azienda titolare del trasporto pubblico
Nei giorni scorsi è stata pagata l’ultima rata del piano di rientro per il ripiano del debito proveniente dalle precedenti gestioni di Atam, società titolare del servizio di trasporto pubblico locale per la città di Reggio Calabria. A darne notizia in una nota è il sindaco di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
ESTINTO IL DEBITO DI ATAM: NUOVA STAGIONE DI CRESCITA PER L'AZIENDA TITOLARE DEL TRASPORTO PUBBLICO A REGGIO CALABRIA La soddisfazione del sindaco Falcomatà: «Nel 2014 azienda era già in fallimento. Abbiamo evitato un dramma - facebook.com Vai su Facebook
RReggio Calabria, Falcomatà: “estinto il debito di Atam, si apre una nuova stagione di crescita per l’azienda” - Nei giorni scorsi è stata pagata l’ultima rata del piano di rientro per il ripiano del debito proveniente dalle precedenti gestioni di Atam, società titolare del servizio di Trasporto Pubblico Locale ... Come scrive strettoweb.com
