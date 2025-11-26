aeroporto di orio al serio inaugurato il nuovo terminal delle partenze da 55 milioni di euro

Bergamo, 26 novembre 2025 – È stato inaugurato, all'aeroporto Milano Bergamo di Orio al Serio, il nuovo terminal partenze a completamento dei lavori di ampliamento avviati il 15 marzo 2024 e realizzati con un investimento da parte di Sacbo pari a 55 milioni di euro, di cui 41 milioni per la componente infrastrutturale e 14 milioni per l'acquisto di macchine radiogene di ultima generazione. Si tratta di un intervento che rientra nelle opere programmate dal Gruppo Sacbo a partire dal 2020, per un valore di circa 300 milioni di euro. Alla cerimonia, aperta dall'intervento del presidente di Sacbo, Giovanni Sanga, hanno preso parte il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma e il presidente di Assaeroporti, Carlo Borgomeo, oltre ad autorità pubbliche civili, militari e religiose. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

