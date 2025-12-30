Raccolta differenziata dei rifiuti e festività | ecco tutte le nuove modifiche al calendario

In occasione delle festività, alcune modifiche sono state apportate al calendario della raccolta differenziata. La raccolta regolare si svolgerà mercoledì 31 dicembre. Il 1° gennaio, il servizio sarà sospeso e riprenderà il 2 gennaio con il ritiro del secco residuo. La raccolta di plastica e vetro sarà invece sospesa anche il 2 gennaio, riprendendo successivamente secondo il calendario ufficiale.

Raccolta regolare domani, mercoledì 31 dicembre. Giovedì, 1 gennaio, il servizio non verrà effettuato con il secco residuo posticipato a venerdì 2 gennaio quando si fermerà nuovamente la raccolta di plastica e vetro.Sabato 3 gennaio raccolta regolare di organico e metalli, lunedì 5 gennaio.

Pubblichiamo il Calendario della Raccolta Differenziata 2026, pensato per aiutarci a gestire correttamente i rifiuti durante tutto l'anno. Fare una buona raccolta differenziata è un gesto semplice, ma fondamentale: riduce l'impatto ambientale migliora il r

