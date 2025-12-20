Manovra ancora modifiche su pensioni Tfr e Piano Casa | ecco tutte le novità

Niente anticipo pensione con il conteggio della previdenza complementare; sforbiciata alle risorse per i precoci; Tfr all'Inps anche per le imprese con 50 dipendenti e svolta sulla liquidazione dei neoassunti che, in assenza di opzioni, andrà in automatico all'integrativa. Via libera anche all'estensione dei benefici dei rinnovi contrattuali, alle risorse per il Piano Casa e a quelle per lo Stretto di Messina, tra le altre. La modifiche sulle pensioni, ripiombate in commissione Bilancio al Senato con un nuovo maxi-emendamento del governo, incassa il via libera con la 'moral suasion' del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

