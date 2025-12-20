Manovra ancora modifiche su pensioni Tfr e Piano Casa | ecco tutte le novità
Niente anticipo pensione con il conteggio della previdenza complementare; sforbiciata alle risorse per i precoci; Tfr all'Inps anche per le imprese con 50 dipendenti e svolta sulla liquidazione dei neoassunti che, in assenza di opzioni, andrà in automatico all'integrativa. Via libera anche all'estensione dei benefici dei rinnovi contrattuali, alle risorse per il Piano Casa e a quelle per lo Stretto di Messina, tra le altre. La modifiche sulle pensioni, ripiombate in commissione Bilancio al Senato con un nuovo maxi-emendamento del governo, incassa il via libera con la 'moral suasion' del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Manovra 2026, ecco tutte le ultime modifiche: stretta sulle pensioni anticipate, stop al cumulo con i fondi complementari. Nuove regole su TFR e previdenza integrativa per i neoassunti
Leggi anche: Pensioni, salta anticipo con fondi complementari e cambia la norma sul Tfr. Tutte le ultime modifiche in Manovra
Manovra, stretta su pensioni anticipate e riscatto laurea. Novità per Tfr. Cosa cambia; Pensioni anticipate, Tfr, riscatto della laurea: le novità in manovra e cosa cambia dal 2026; Manovra, maxi emendamento: stretta sulle pensioni e silenzio assenso per i neo assunti sul tfr; Pensioni anticipate, tempi più lunghi fino a 6 mesi, il riscatto della laurea varrà (molto) meno, il Tfr dei giovani, cosa cambia con la Manovra: le novità.
Manovra, ancora modifiche su pensioni, Tfr e Piano Casa: ecco tutte le novità - Niente anticipo pensione con il conteggio della previdenza complementare; sforbiciata alle risorse per i precoci; Tfr all'Inps anche per le ... iltempo.it
Manovra, ok in commissione: dalle pensioni al Tfr, tutte le novità. Lunedì in Aula, martedì il voto - È stato votato il mandato al relatore e il testo approderà in Aula lunedì per discussione generale per ... msn.com
Manovra 2026, ecco tutte le ultime modifiche: stretta sulle pensioni anticipate, stop al cumulo con i fondi complementari. Nuove regole su TFR e previdenza integrativa per i ... - emendamento del governo alla manovra finanziaria con il via libera del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. orizzontescuola.it
Radio1 Rai. . Corsa contro il tempo in Senato per approvare entro la Vigilia di Natale la #manovra che poi passerà alla Camera per il via libera definitivo entro fine anno. Giorgetti: “Conta solo il risultato finale”. Le ultime modifiche riguardano pensioni, Tfr e imp - facebook.com facebook
Manovra, dietrofront su riscatto laurea: verso modifiche su finestre #manovra #laurea #19dicembre x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.