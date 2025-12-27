Pistoia, 27 dicembre 2025 – Un tragico destino nella notte di Santo Stefano, soltanto poche ore dopo aver trascorso insieme la giornata di festa. Liliana Podestà, 87 anni, è stata investita e uccisa sotto casa: la nuora, Laura Mecheri, 58 anni, ha assistito alla scena dalla finestra. A causa dello choc ha accusato un malore. Entrambe trasportate in ospedale, hanno perso la vita a pochi minuti di distanza l’una dall’altra. La tragedia di Santo Stefano, muore investita da un’auto. Laura assiste all’incidente della suocera e non regge allo choc Chi erano le vittime. Laura Mecheri era una professionista molto conosciuta e stimata all’interno della comunità di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laura e Liliana, un tragico destino nella notte di Santo Stefano. Vede l'incidente della suocera e muore per lo choc

Leggi anche: Vede la suocera investita e uccisa da un’auto, la nuora muore per lo choc

Leggi anche: Roma, tragico incidente nella notte: muore un ragazzo di 21 anni

Laura Mecheri travolta da un forte shock emotivo ha avuto un arresto cardiaco - facebook.com facebook