Martina muore a 18 anni la tragedia a pochi metri da casa Un risveglio drammatico vicini alla famiglia

Santarcangelo di Romagna è sotto choc per la tragica scomparsa di Martina Gnoli, 18 anni, avvenuta a pochi metri da casa. Nella mattinata di lunedì, si è verificato uno scontro tra il suo scooter e un veicolo, lasciando la comunità sconvolta. La notizia ha suscitato grande dolore e vicinanza alla famiglia della giovane.

Una terribile tragedia, avvenuta poco distante da casa. Santarcangelo di Romagna è sotto choc per la scomparsa di Martina Gnoli, 18 anni, residente nella frazione di Sant’Ermete, proprio dove nella prima mattinata di lunedì (15 dicembre) è avvenuto lo scontro tra il suo scooter e un veicolo. Riminitoday.it MARTINA È SCOMPARSA A 18 ANNI DA GENZANO: ORE DI APPRENSIONE PER LA FAMIGLIA Incidente a Rimini, auto contro scooter: Martina Gnoli muore a 18 anni, ferita l’amica. Stavano andando a scuola - La dinamica dello scontro al vaglio degli investigatori intervenuti ... ilrestodelcarlino.it

Rimini, ragazza di 18 anni muore in scooter mentre va a scuola: Martina Gnoli travolta da un'auto. Grave l'amica che era con lei - Una ragazza di 18 anni, Martina Gnoli, residente a Santarcangelo di Romagna (Rimini) è morta e una coetanea è ricoverata in prognosi riservata, ma ... msn.com

