Due lupi sono stati investiti questa mattina sui binari tra Teramo e i paesi vicini. Il treno che li ha travolti ha causato uno stop temporaneo alla circolazione ferroviaria. Veterinari, polizia locale e ferrovie sono intervenuti subito: hanno messo in sicurezza la linea, verificato le condizioni degli animali e avviato le operazioni di rimozione. La circolazione ferroviaria è ripresa dopo alcuni minuti di ritardo.

Teramo - Intervento immediato di veterinari, ferrovie e polizia locale con stop temporaneo alla circolazione ferroviaria per consentire accertamenti tecnici, rimozione animali e ripristino sicurezza linea. Due lupi, un maschio e una femmina, sono stati investiti e uccisi da un treno in transito lungo la linea ferroviaria Teramo–Giulianova. L’impatto si è verificato nella zona di Villa Pavone, nel tratto compreso tra il capoluogo e la fermata di San Nicolò-Castellalto, in prossimità del chilometro ferroviario 23, area già nota per l’attraversamento della fauna selvatica. Dopo la segnalazione dell’accaduto, sul posto sono intervenuti gli operatori del Servizio Veterinario della Asl di Teramo, affiancati dal personale di RFI e dal vice commissario della polizia locale Vincenzo Calvarese, che hanno coordinato le attività di recupero delle carcasse e i necessari rilievi tecnici. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Tragedia sui binari: due lupi travolti dal treno shock in Abruzzo

Due lupi, un maschio e una femmina, sono stati investiti e uccisi da un treno sulla linea che collega Teramo a Giulianova.

