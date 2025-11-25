Napoli quartiere Stella | l’ennesima tragedia sfiorata Carabinieri arrestano 32enne per stalking

Stalking e violenze nella notte a Napoli: arrestato un 32enne dopo l’ennesima aggressione. Mancano un paio d’ore alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e a Napoli, nel quartiere Stella, i carabinieri effettuano l’ennesimo arresto per stalking. Lei ha 33 anni, lui è 32enne ed è incensurato. Sono entrambi stranieri ma stabilmente in Italia da anni. I due hanno avuto una relazione sentimentale. La storia dura pochi mesi ma lei decidere di interrompere quell’amore malato. Lui ha il vizio di bere e ogni volta che si ubriaca la picchia. L’uomo è completamente accecato dall’idea di possesso e dall’alcol e non ne vuole sapere di farsi da parte. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

