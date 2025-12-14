Auto esce di strada e prende fuoco tragedia sfiorata nella notte

Nella notte, un incidente stradale si è verificato poco dopo la galleria di Strettara, in direzione Pievepelago. Un'auto è uscita di strada e ha preso fuoco, creando una situazione di grande pericolo. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento tempestivo dei soccorritori.

Questa notte, alle ore 00:15, si è verificato un grave incidente stradale appena dopo la galleria di Strettara, in direzione Pievepelago. Secondo le prime ricostruzioni, un'autovettura con a bordo due occupanti ha improvvisamente perso il controllo per cause ancora in corso di accertamento. Modenatoday.it Auto esce di strada e si cappotta a Bernezzo: un giovane ferito in modo grave - Meno preoccupanti le condizioni degli altri due ragazzi presenti a bordo Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri ... targatocn.it

Auto esce di strada in Valle di Blenio e prende fuoco: due feriti gravi - Auto esce di strada in Valle di Blenio e prende fuoco: due feriti gravi L'incidente è avvenuto alle due di notte all'altezza di Torre. laregione.ch

Rapallo, esce di strada con l’auto: ragazzo in codice rosso al S. Martino Questa mattina a Rapallo un ragazzo ha perso il controllo dell'auto mentre percorreva via della Fonte, uscendo di strada e finendo in alcune fasce. Ha riportato diversi traumi ed è stato po - facebook.com facebook

Esce dal turno in ospedale e non trova più l’auto x.com

© Modenatoday.it - Auto esce di strada e prende fuoco, tragedia sfiorata nella notte

SI È BRUCIATA LA MACCHINA DI PAPÀ SALVO! #shorts

Video SI È BRUCIATA LA MACCHINA DI PAPÀ SALVO! #shorts Video SI È BRUCIATA LA MACCHINA DI PAPÀ SALVO! #shorts