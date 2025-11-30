Uomo trovato morto in casa nel Salernitano | non si avevano sue notizie da una settimana

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vigili del fuoco, forze dell'ordine e ambulanza hanno trovato l'uomo morto in casa in via Diaz a Montecorvino Rovella, nel Salernitano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

uomo trovato morto casaUomo trovato morto a Pontinia, si indaga per omicidio - A trovarlo sono stati alcuni connazionali: il suo corpo insanguinato si trovava fuori da una casa isolata nelle campagne vicino a Latina ... Come scrive tg24.sky.it

uomo trovato morto casaIL NOME E LA FOTO. Uomo trovato morto in casa - CASAL DI PRINCIPE – Si chiamava Alfonso Sarracino, il 46enne di Casal di Principe trovato privo di vita all’interno della sua abitazione in via Gallarate. Scrive casertace.net

Tragedia a Favara, 71 enne trovato morto in casa - Un uomo di 71 anni, Antonio Bumbello, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in Via Roma a Favara. Si legge su grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Uomo Trovato Morto Casa