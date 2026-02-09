Tragedia ad Alife moto contro un muro | Andrea muore a 17 anni Grave l’amico

Una ragazzo di 17 anni, Andrea Grillo, è morto in un incidente in moto ad Alife, nel Casertano. Andrea e il suo amico di 19 anni viaggiavano insieme quando la moto è finita contro un muro. L’amico è rimasto gravemente ferito e ora si trova in ospedale. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ancora sotto shock per la tragedia.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, nella notte tra sabato e domenica, la moto con a bordo i due giovani sarebbe uscita di strada, finendo contro un muro. L'impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno trasportato entrambi i ragazzi in ospedale. Il 17enne è stato ricoverato all'ospedale di Piedimonte Matese, dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. L'amico 19enne resta invece sotto osservazione, con prognosi riservata.

