Incidente in moto ad Alife | Andrea Grillo morto a 17 anni grave l'amico

Questa notte ad Alife si è consumata una tragedia sulla strada. Andrea Grillo, 17 anni di Piedimonte Matese, ha perso la vita in un incidente in moto. L’amico 19enne che era con lui è rimasto gravemente ferito e ora si trova in ospedale a Caserta. La strada si è trasformata in scena di una tragedia improvvisa, mentre i soccorsi sono arrivati troppo tardi per salvare il giovane.

Un 17enne di Piedimonte Matese, Andrea Grillo, è morto nella notte per un incidente stradale; l'amico 19enne è ricoverato in gravi condizioni a Caserta.

