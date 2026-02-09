Bambina di 2 anni morta in casa a Bordighera Imperia indagini in corsa

Questa mattina a Bordighera, una bambina di soli due anni è morta in casa. I soccorritori sono arrivati sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di capire cosa sia successo.

Una bambina di due anni è morta questa mattina a Bordighera, in provincia di Imperia. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento, sul posto sono intervenuti il 118 e la Croce Rossa di Bordighera, ma nonostante i tentativi dei sanitari, per la piccola non c'era più niente da fare. Sulle cause indagano i carabinieri su delega della procura.

