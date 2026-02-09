Roma si sveglia di nuovo nel caos. Questa sera, il traffico in città è congestionato a causa di vari incidenti e lavori in corso. Code si formano sulla A24 tra Portonaccio e Tor Cervara e sulla carreggiata est del raccordo anulare tra Roma Fiumicino e la Tiburtina. Anche la tangenziale verso lo Stadio Olimpico si riempie di veicoli fermi, così come la Salaria e la Pontina in entrata. Il lungo Tevere Flaminio resta chiuso fino al 14 febbraio, mentre la ferrovia Metromare ha interruzioni tra Porta

Luceverde Roma Buonasera Al momento abbiamo code per un incidente ma anche per traffico in uscita da Roma sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e Tor Cervara cudia tanti per incidenti e traffico anche sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la Tiburtina trafficata la tangenziale est con coda in direzione dello Stadio Olimpico 3 la Tiburtina e via dei Campi Sportivi ma ci sono code anche sulla carreggiata opposta direzione San Giovanni tra Corso di Francia e la Salaria trafficate con code anche la via la via Salaria è la via Pontina in entrata in città Vi ricordo che il fino a sabato 14 febbraio tra le 21 e le 6 del mattino rimane chiuso al traffico il lungo Tevere Flaminio tra via Masolino da Panicale e via Donatello in direzione Flaminio Inoltre a partire da oggi e fino a venerdì e poi di nuovo dal 16 al 20 febbraio ferrovia Metromare per lavori e parzialmente interrotta tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 regolare invece la circolazione ferroviaria tra Magliana e Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta è possibile In alternativa utilizzare la linea B della metropolitana dettagli di queste ed altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-02-2026 ore 18:30

Approfondimenti su Roma Traffic

Il traffico a Roma questa sera resta molto intenso.

Tra mezz’ora di punta, le strade di Roma sono ingolfate.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Traffic

Argomenti discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 febbraio; Incidente sull’Autostrada del Sole: traffico nel caos alle porte della capitale; Incidente sull’A30, camion di traverso: traffico in tilt verso sud; Crollo sul ponte della Vecchia Aurelia a Santa Marinella: treni bloccati, traffico in tilt.

Traffico Roma del 09-02-2026 ore 18:30Luceverde Roma Buonasera Al momento abbiamo code per un incidente ma anche per traffico in uscita da Roma sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per ... romadailynews.it

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com

Via Roma, testati i tragitti: pronto il piano anti-traffico a Macerata. Le auto potranno arrivare in centro transitando da contrada Boschetto o da Corneto facebook