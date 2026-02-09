Traffico Roma del 09-02-2026 ore 07 | 30

Tra mezz’ora di punta, le strade di Roma sono ingolfate. Tra incidenti, lavori e chiusure temporanee, il traffico si presenta molto congestionato su più arterie. La A1 tra Colleferro e Roma Sud è incolonnata per circa 7 km, mentre il Raccordo Anulare vede code tra via Casilina e via Appia. Anche sulla Pontina si registrano rallentamenti tra il bivio per Ardea e Tor de’ Cenci. Le strade del centro sono colpite dalla chiusura di via dei Fori Imperiali e via Cavour per lavori di sicurezza

Luceverde Roma incidente alle porte della capitale sulla A1 Roma Napoli traffico incolonnato per circa 7 km tra Colleferro e la diramazione Roma sud Roma sul Raccordo Anulare traffico intenso e coda in carreggiata interna tra via Casilina e via Appia code a tratti anche in esterna tra via Casilina e via Tiburtina intenso il traffico sulla Pontina con rallentamenti e code tra il bivio per Ardea e Tor de' Cenci verso Roma traffico fortemente rallentato sul percorso Urbano della A24 tra Tor cervare la tangenziale est in direzione del centro è nel quadrante Nord auto in fila su via Flaminia via Salaria rispettivamente tra il raccordo è via dei Due Ponti e tra la motorizzazione civile la tangenziale est centro proseguirà fino al 16 febbraio il monitoraggio sulle alberature chiusa sia per i veicoli sia per i pedoni via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia deviate a 51 8587 118 chiusura anche di via Cavour altezza Largo Corrado Ricci per la messa in sicurezza della Torre dei conti a spostarsi sono le 75117 nmb a partire da oggi al 13 febbraio e poi dal 16 al 20 febbraio la ferrovia Metromare per lavori Se parzialmente interrotta tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 circolazione ferroviaria regolare tra Magliana e Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta è possibile In alternativa utilizzare la linea B della metropolitana per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-02-2026 ore 07:30

Approfondimenti su Roma Traffic

Oggi il traffico sulla rete autostradale del Lazio resta nel complesso scorrevole, ma ci sono alcune situazioni da tenere d'occhio.

In centro a Roma, le autorità hanno disposto il divieto di transito per veicoli e pedoni in via dei Fori Imperiali.

