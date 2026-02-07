Traffico Lazio del 07-02-2026 ore 09 | 30

Oggi il traffico sulla rete autostradale del Lazio resta nel complesso scorrevole, ma ci sono alcune situazioni da tenere d'occhio. A Roma, un incidente ha chiuso un tratto del Lungotevere Testaccio tra via Galileo Ferraris e via Aldo Manuzio, quindi meglio prestare attenzione. La pioggia e i temporali hanno creato qualche problema, specialmente sulla Salaria, dove ci sono riduzioni di carreggiata tra la zona industriale di Rieti e Santa Rufina, con possibili rallentamenti. In provincia di Frosinone, lavori sulla strada

Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio un invito alla prudenza per piogge sparse anche a carattere temporalesco su diverse aree della Regione a Roma per un incidente chiuso un tratto del Lungotevere Testaccio tra via Galileo Ferraris è via Aldo Manuzio prestare attenzione proseguono sulla via Salaria e la riduzione di carreggiata in fascia oraria 718 entrati saltuari tra la zona industriale di Rieti e Santa Rufina nelle due direzioni possibile la formazione di rallentamenti in provincia di Frosinone per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello in entrambi i sensi di marcia termine lavori previsto per il prossimo 15 marzo è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con come capita

