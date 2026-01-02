Traffico Lazio del 02-01-2026 ore 09 | 30

Attualmente, il traffico nelle strade del Lazio si presenta regolare, senza particolari criticità. Sono ancora in corso alcuni lavori, come sulla via Flaminia a Magliano Sabina e sulla superstrada Sora-Cassino, con deviazioni e carreggiate ridotte. Le condizioni delle principali arterie rimangono stabili, e si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti per eventuali variazioni nel traffico.

Luceverde Lazio Buongiorno non si rilevano particolari difficoltà per ora lungo le strade della Regione anche sulle autostrade i tempi di percorrenza risultano regolari in provincia di Rieti mi ricordo che proseguiranno fino al 23 gennaio i lavori sulla via Flaminia all'altezza di Magliano Sabina si transita Dunque su carreggiata ridotta in provincia di Roma fino al 28 febbraio invece per lavori è chiusa via di Trigoria tra via Arena e via Pontina in provincia di Frosinone sono stati prorogati al 12 gennaio i lavori sulla superstrada Sora Cassino che resta quindi chiusa in corrispondenza della galleria capodichina tra Atina superiore e Belmonte Castello il traffico inevitabilmente viene deviato sulla strada provinciale 259 da Massimo Vischi per il momento è tutto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

