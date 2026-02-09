Traffico di contante non dichiarato a Orio al Serio | nel 2025 intercettati 6

Orio al Serio si conferma un punto caldo per il traffico di denaro non dichiarato. Nel 2025, le forze dell’ordine hanno intercettato oltre 6 milioni di euro trasportati in contanti, sanzionando più di 500 passeggeri e scoprendo evasori fiscali con un totale di 4,5 milioni di euro nascosti. La lotta contro il traffico illecito di denaro si intensifica, con controlli sempre più stringenti all’aeroporto bergamasco.

Orio al Serio è diventato un nodo cruciale nel traffico di denaro contante non dichiarato. Nel 2025, le autorità hanno intercettato 6,2 milioni di euro, sanzionando 530 passeggeri e scoprendo evasori fiscali per un totale di 4,5 milioni di euro. L’aeroporto, sempre più frequentato, è al centro di un’intensificazione dei controlli finanziari e doganali. L’aeroporto di Orio al Serio, snodo vitale per il trasporto aereo nel nord Italia, si è confermato nel 2025 un punto nevralgico per il traffico di denaro contante non dichiarato. I militari della Guardia di Finanza, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno intercettato complessivamente 6,2 milioni di euro, evidenziando un crescente fenomeno di movimentazione illecita di valuta attraverso lo scalo orobico.🔗 Leggi su Ameve.eu

I militari della guardia di finanza di Orio al Serio e i funzionari delle Dogane hanno scoperto un traffico di contanti non dichiarati che ha coinvolto oltre 6,2 milioni di euro nel 2025.

L'aeroporto di Orio al Serio si prepara a un 2025 da record con 16,8 milioni di passeggeri, proiettandosi verso un 2026 in crescita.

