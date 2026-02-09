Tra Narnese e Terni Fc pareggio carico di emozioni

I tifosi sono tornati a vivere un pomeriggio di emozioni forti sul campo. La partita tra Narnese e Terni FC si è conclusa con un pareggio 2-2, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. La squadra di casa ha combattuto con determinazione, e i gol sono arrivati in un susseguirsi di occasioni e tensione. I giocatori hanno dato il massimo, e anche chi ha segnato ha dimostrato di voler lottare fino alla fine. I circa 300 spettatori presenti hanno applaudito, consapevoli di aver assist

Narnese 2 Terni FC 2 NARNESE: Pitaro 6, Fontana 6.5, Mora 7, Leonardi 6, Rossi E 6, Pinsaglia 6, Leone 6.5 (43' st. Rossi s.v.), Petrini 6, Perugini 6.5, Principi 6 (36' st. Perotti s.v), Manni 7 (39' st. Martini s.v.). All. Defendi 6.5 TERNI FC: Cunzi 6, Esposito 6.5, Flavioni 6, Ponti 7, Mattia 6, Gaggiotti 6.5, Principi J. 6 (36' st. Pucci s.v.), Bruschi 6, Betaina 6.5 (43° st. Tramontano s.v.), Mengoni 6.5 (30' st. Betti s.v.), Giacomelli 6. All. Tozzi Borsoi 6.5. Arbitro: Passagrilli di Perugia 6 Marcatori: 8' pt. Mora, 15' pt. Ponti, 33' pt. Manni, 38' pt. Gaggiotti NARNI - Gara ricca di emozioni e di gol al Moreno Gubbiotti di Narni, fra Narnese e Terni FC.

