Emozioni contrastanti per Moyes dopo il pareggio del Leeds
L’allenatore dell’Everton, David Moyes, ha espresso soddisfazione per il punto ottenuto contro il Leeds, evidenziando l’importanza di Thierno Barry, autore del suo quarto gol in cinque partite di Premier League. La partita ha suscitato sentimenti contrastanti per Moyes, che continua a cercare la prima vittoria contro le neopromosse in questa stagione. Questi risultati sono fondamentali nel cammino della squadra in Premier League.
2026-01-27 00:53:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Everton rimane senza vittorie contro le squadre neopromosse in Premier League in questa stagione L’allenatore dell’Everton David Moyes ha elogiato l’attaccante Thierno Barry dopo aver guadagnato un punto meritato contro il Leeds con il quarto gol in cinque partite di Premier League. Lunedì sera l’Everton è stato scarso nel primo tempo e ha seguito un gol di James Justin. Ma Moyes ha cambiato modulo nell’intervallo e la sua squadra ha dominato il secondo tempo, e ha preso un punto quando Barry ha colpito sul primo palo.🔗 Leggi su Justcalcio.com
Approfondimenti su Everton Leeds
“Volevo di più”, dice Moyes dopo il pareggio dell’Everton a Sunderland
Paleari a DAZN dopo Juve Torino: «Abbiamo portato testa e cuore in campo, davanti a me 10 tori per questo derby». Emozioni contrastanti all’Allianz Stadium
E SE PERDESSI TUTTO... Solo con un briciolo di empatia si possono intuire le emozioni contrastanti che può provare Sally. Amata e accudita, felice con la sua amica umana che all'improvviso non c'è più... La vita cambia, non c'è più Lei, non c'è più casa, q - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.