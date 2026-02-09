Amos Mosaner spiega di non avere rapporti di amicizia con Stefania Constantini. I due hanno gareggiato poco insieme negli ultimi anni, e lui preferisce così. Mosaner ricorda il successo a Pechino nel 2022, il primo oro olimpico, anche se ammette che l’atmosfera ha smorzato un po’ le emozioni.

“L’oro di Pechino è stato un po’ smorzato dall’atmosfera”. Amos Mosaner racconta così le emozioni provate per il primo storico trionfo olimpico arrivato nel 2022, ancora in pieno Covid. Quattro anni dopo, la coppia del curling italiano composta dal 30enne trentino e da Stefania Constantini può puntare a un’altra medaglia: oggi giocano la semifinale nel torneo di doppio misto contro gli Stati Uniti. Il sogno di un altro podio olimpico, questa volta in casa, a Milano-Cortina 2026, è lì alla portata. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Mosaner ha raccontato i segreti del curling e del suo rapporto con Constantini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tra me e Stefania Constantini non c’è amicizia. Negli ultimi anni abbiamo gareggiato poco insieme ed è meglio così”: parla Amos Mosaner

A Milano, Stefania Constantini e Amos Mosaner sono i simboli del curling italiano alle Olimpiadi invernali 2026.

Stefania Constantini e Amos Mosaner sono pronti a tornare in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Stefania Constantini e Amos Mosaner si sono qualificati per le semifinali del torneo di doppio misto di curling dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Nonostante la sconfitta patita contro la Gran Bretagna nel penultimo incontro del round robin

L'Italia perde 9-6 contro la Gran Bretagna nella penultima partita del round robin del torneo di curling doppio misto. Ma Stefania Constantini e Amos Mosaner si qualificano alle sem