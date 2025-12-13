Furti rapine e truffe agli anziani | stretta della Questura di Avellino

Nel tentativo di contrastare i reati contro le persone più vulnerabili, la Questura di Avellino ha intensificato le misure di sicurezza e prevenzione. Nel periodo di ottobre e novembre, sono stati adottati nuovi provvedimenti in risposta a un aumento di furti, rapine e truffe rivolte soprattutto agli anziani.

Nell'ambito delle strategie di prevenzione dei fenomeni di criminalità comune e predatori, nonché di contrasto alla violenza contro le donne, nei decorsi mesi di ottobre e novembre, a seguito di accertamenti condotti dalla Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, il Questore della provincia di Avellino ha adottato nr. 16 provvedimenti di avviso orale e nr. 28 provvedimenti di allontanamento con Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di soggetti con a carico pregiudizi penali e di polizia e, in particolare, per furti, spaccio di sostanze stupefacenti e truffe agli anziani.

