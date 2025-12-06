Sos truffe agli anziani Altre due ladre in carcere

L’estate scorsa avevano derubato un ottantasettenne che aveva appena ritirato al bancomat. E negli scorsi giorni le due donne, di 43 e 31 anni, entrambe nate in ex Jugoslavia, senza fissa dimora e piene di precedenti per reati contro il patrimonio, sono state arrestate dalla polizia, in esecuzione della misura cautelare del carcere disposta dal gip su richiesta del pm Michele Martorelli. Una misura che arriva all’esito delle indagini della Squadra mobile che, anche grazie alle testimonianze dei cittadini che in quella mattina di luglio si trovavano in via Riva Reno, è riuscita a identificare le autrici del furto con raggiro ai danni dell’anziano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sos truffe agli anziani. Altre due ladre in carcere

