Allegri Roma non è una sorpresa ci giochiamo ingresso in Champions

Allegri ha sottolineato come la recente visita della proprietà sia stata un segnale positivo per il team. La squadra si trova ora in una fase cruciale della stagione, in cui ogni risultato sarà determinante per raggiungere l’obiettivo di qualificarsi in Champions League. La concentrazione e l’impegno sono fondamentali per affrontare con serenità questa sfida importante.

MILANO - "La visita della proprietà ha fatto molto piacere a tutti. È un momento importante della stagione in cui ci giochiamo il nostro obiettivo finale, l'ingresso in Champions League. Dobbiamo pensare solo al campo, domani affronteremo una partita contro una squadra che sta lottando con noi per entrare nei primi quattro posti. Gasperini sta facendo un ottimo lavoro e la Roma rispecchia il suo allenatore, ci aspetta un bell'ambiente e dovremo fare una partita tecnica contro una squadra aggressiva". Lo ha detto il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della trasferta di campionato all'Olimpico contro la Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Allegri: "Leao dolore minimo, vediamo Saelemaekers. La Roma? Non è una sorpresa"In vista delle prossime partite, Allegri ha aggiornato sulle condizioni dei suoi giocatori, sottolineando che Leao ha riportato un dolore minimo e attendendo notizie su Saelemaekers.

