Tottenham-Newcastle martedì 10 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 20:30 si gioca Tottenham contro Newcastle. Le due squadre arrivano con umori diversi: da una parte, il cielo è sereno a Londra e Sunderland, dall’altra, le nuvole si addensano sul nord di Londra e sulla contea di Tyne and Wear. La partita promette battaglia, con le squadre che cercano punti importanti in una sfida che si preannuncia aperta e combattuta.

Nubi minacciose si addensano nei cieli del nord di Londra e della contea metropolitana di Tyne and Wear, ma devono essere nuvole fantozziane, perché mentre dalle parti di Arsenal e Sunderland splende il sole, lo stesso non si può dire per Tottenham e Newcastle, le due protagoniste di questa sfida.

