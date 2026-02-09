Questa sera alle 20:30 l’Everton sfida il Bournemouth in una partita che potrebbe spostare gli equilibri in classifica. L’Everton, che non vince in casa dal 6 dicembre, ha mostrato più ritmo in trasferta, vincendo tre delle ultime quattro partite lontano da Goodison Park. La squadra di casa, comunque, punta a interrompere questa lunga astinenza e a rilanciarsi in campionato.

L’Everton non vince in casa dal 6 dicembre ma ha vinto tre delle ultime quattro trasferte, tra cui quella del Villa Park, e per questo si può parlare di una squadra in salute con un’ottima classifica che gli permette di sognare la qualificazione alle prossime coppe europee. Di squadra in salute però possiamo tornare a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Everton-Bournemouth (martedì 10 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Everton Bournemouth

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Everton Bournemouth

Argomenti discussi: Everton-Bournemouth, probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; Pronostico Everton-Bournemouth 10 Febbraio 2026: 26ª Giornata di Premier League; Everton vs AFC Bournemouth Pronostico: Anteprima della Partita e Analisi | Premier League 10-02-2026; Pronostico Everton - AFC Bournemouth - Quote & Statistiche - 10 febbraio 2026, Premier League, Inghilterra.

Pronostico Everton-Bournemouth: ribaltati i precedentiEverton-Bournemouth è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Gli ultimi quattro scontri diretti tra ques ... ilveggente.it

Pronostico Everton vs Bournemouth – 10 Febbraio 2026In Premier League si gioca il 10 Febbraio 2026 alle 20:30 al suggestivo Hill Dickinson Stadio. L’appuntamento tra Everton e Bournemouth promette equilibrio, ... news-sports.it

Biasin: “L’Inter andrebbe avanti serenamente anche con LH, ma dal mercato inglese si è aperta una possibilità concreta e il giocatore piace molto. Il Bournemouth ha messo sul tavolo un’offerta da 30 milioni complessivi, con Everton e Aston Villa alla finestra. facebook

L’Inter va avanti volentieri anche con LH, ma si è creata la possibilità dal mercato inglese e piace tantissimo: Bournemouth ha offerto 30 mln complessivi, Everton e Aston Villa. L’Inter pensa che se può fare una plusvalenza la fa ma solo con 2 alternative. x.com