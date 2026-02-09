Chelsea-Leeds martedì 10 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Martedì sera alle 20:30 si gioca la partita tra Chelsea e Leeds, due squadre che arrivano entrambe da una vittoria nel weekend. Il Chelsea ha battuto 3-1 i Wolves in trasferta, mentre il Leeds ha fatto lo stesso punteggio contro il Nottingham Forest in casa. La sfida apre la ventiseiesima giornata di Premier League e promette battaglia, con entrambe le squadre che cercano di consolidare i loro posizionamenti in classifica.

Chelsea e Leeds saranno tra i primi a scendere in campo nel turno infrasettimanale inquadrato nella ventiseiesima giornata di Premier League, e lo faranno dopo aver conseguito una vittoria nel fine settimana, rispettivamente per 3-1 contro i Wolves al Molineux e con lo stesso punteggio, ma in casa, contro il Nottingham Forest.

