Tottenham-Newcastle martedì 10 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Sfida tra squadre fuori forma

Questa sera alle 20:30 si gioca Tottenham contro Newcastle. Le due squadre arrivano da periodi difficili e cercano punti per risalire la china. Il clima in campo sarà caldo, anche se il cielo sopra Londra e Tyne and Wear è piovuto di nuvole, ma di quelle che non portano pioggia. Le formazioni sono pronte, e i tifosi sperano in una svolta, anche se le quote e i pronostici sono ancora aperti.

Nubi minacciose si addensano nei cieli del nord di Londra e della contea metropolitana di Tyne and Wear, ma devono essere nuvole fantozziane, perché mentre dalle parti di Arsenal e Sunderland splende il sole, lo stesso non si può dire per Tottenham e Newcastle, le due protagoniste di questa sfida.

