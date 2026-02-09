La Toscana punta a rafforzare il sistema di formazione tecnica e professionale. La regione ha deciso di aumentare il peso del percorso scuola-lavoro, con il modello 4+2. In pratica, gli studenti frequentano quattro anni di scuola superiore e, se vogliono, possono continuare altri due anni negli Its Academy, dove fanno esperienza diretta con le aziende. La scelta mira a preparare meglio i giovani al mondo del lavoro, creando un ponte più diretto tra scuola e impresa.

La Toscana rafforza il 4+2, la nuova formula che prevede quattro anni di scuola superiore, eventualmente seguiti da altri due negli Its Academy e integrati con esperienze a contatto con le aziende. La novità, prevista dalla Riforma dell'Istruzione tecnica e professionale del 2024, punta a dare più spazio ai programmi di alternanza scuola-lavoro e didattica laboratoriale per favorire il passaggio dalla formazione all'occupazione. A spiegare le novità è Luciano Tagliaferri, da dicembre direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. "Dal prossimo anno scolastico, il 2026-2027, i corsi saranno per la prima volta ordinamentali e non sperimentali – dice – dopo che per due anni abbiamo avuto la sperimentazione.

© Lanazione.it - Toscana e formazione. Tecnici e professionali: più spazio a scuola-lavoro

La scelta della scuola superiore è un momento cruciale per studenti e famiglie, tra licei, tecnici e professionali.

Il Caaf Cgil Toscana offre opportunità di formazione gratuita e posti di lavoro a tempo determinato ad Arezzo, in vista della campagna fiscale 2026.

