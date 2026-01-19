Formazione gratuita e opportunità di lavoro con il Caaf Cgil Toscana

Il Caaf Cgil Toscana offre opportunità di formazione gratuita e posti di lavoro a tempo determinato ad Arezzo, in vista della campagna fiscale 2026. Questa iniziativa mira a supportare i cittadini e le imprese, favorendo la professionalizzazione nel settore fiscale. Per maggiori informazioni sui requisiti e le modalità di partecipazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale o di contattare direttamente gli uffici locali.

Arezzo, 19 gennaio 2026 – . Anche ad Arezzo posti a tempo determinato per la campagna fiscale 2026. Il corso intensivo di 100 ore per i nuovi operatori al via a marzo. Un’opportunità di formazione e lavoro da non perdere grazie al Caaf Cgil Toscana. In vista della campagna fiscale 2026, infatti, sono state ufficialmente aperte anche ad Arezzo e in tutta la provincia le procedure di selezione per il reclutamento di circa 100 nuovi operatori, da assumere a tempo determinato negli uffici di tutta la regione. Gli assunti, al termine del percorso di formazione di 100 ore, propedeutico e del tutto gratuito, saranno in grado di raccogliere i documenti e compilare le dichiarazioni fiscali degli utenti che si rivolgeranno agli uffici del Caaf. 🔗 Leggi su Lanazione.it

