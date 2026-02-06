La mostra ContemporaneaMente nella Casa della Cultura e Torre Normanna

Questa mattina si sono concluse le ultime verifiche prima dell’apertura della mostra “ContemporaneaMente” a Cellole. L’evento, che si terrà nella Casa della Cultura e nella Torre Normanna, aprirà i battenti sabato 7 febbraio. Sono attese numerose persone, pronte a scoprire le opere di artisti contemporanei. La città si prepara a ospitare questa rassegna, che promette di portare un po’ di vita e colore nel centro storico.

Tutto pronto per "ContemporaneaMente", la mostra d'arte che aprirà i battenti sabato 7 febbraio a Cellole. L'esposizione, curata da Claudia Grasso, si aprirà alle ore 18:00 presso la Sala Conferenze della Casa della Cultura, nella Torre Normanna e, meteo permettendo, nella villetta comunale del.

