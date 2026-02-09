Una bambina di otto anni autistica ha subito uno schiaffo in pieno volto nella scuola di Torre del Greco. La madre denuncia che la figlia è stata maltrattata da chi avrebbe dovuto proteggerla, in un ambiente che dovrebbe essere il più sicuro possibile per i bambini. La notizia sta facendo il giro della comunità, mentre le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire quanto accaduto.

Uno schiaffone in pieno volto da chi avrebbe dovuto proteggerla e nel luogo che dovrebbe essere il più sicuro per i bambini e per i ragazzi, la scuola. Federica (nome di fantasia) ha 8 anni, convive con una forma lieve dello spettro autistico, è molto dolce e gioiosa. Qualche mese fa è stata schiaffeggiata da una maestra in un istituto comprensivo del territorio dove frequentava le elementari. Dopo quest’episodio la bambina ha dovuto lasciare la scuola e i suoi amichetti e ne ha risentito anche dal punto di vista psicologico, non dormendo per molte notti. Oggi è ancora un po’ terrorizzata se ripensa a quella scena. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Torre Del Greco: «Mia figlia autistica, 8 anni, schiaffeggiata nella scuola»

Approfondimenti su Torre Del Greco

Una tragedia sconvolge Torre del Greco: la piccola Giusy Balzano, di soli 5 anni, è deceduta improvvisamente durante una giornata trascorsa dai nonni.

Antonio festeggia il suo compleanno in una casa famiglia di Caivano, lontano da casa e dai suoi giochi preferiti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Torre Del Greco

Argomenti discussi: Rapina choc a Torre del Greco, 20 coltellate al pallavolista: Ho cercato solo di difendere la mia Nancy; Nola-Nardò 3-1: successo ritrovato, pugliesi agganciati al sesto posto; Langella-Turris, il presidente: Smentisco vivamente, Nola una mia creatura; Viaggio fino a Capo Nord. L’interrail da pensionato: Ho realizzato un sogno.

Torre Del Greco: «Mia figlia autistica, 8 anni, schiaffeggiata nella scuola»Uno schiaffone in pieno volto da chi avrebbe dovuto proteggerla e nel luogo che dovrebbe essere il più sicuro per i bambini e per i ragazzi, la scuola. Federica (nome di fantasia) ha ... ilmattino.it

Poliziotto ucciso a Torre del Greco, il cordoglio di Mattarella: «Profondamente rattristato»«Ho appreso la notizia dell’incidente stradale che ha coinvolto una vettura della Polizia di Stato in attività di servizio, in cui ha perso la vita l’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati. ilmattino.it

Guai per uno storico albergo della zona litoranea di Torre del Greco: due sale sottoposte a sequestro preventivo dalla Guardia Costiera. Un’occupazione abusiva del demanio marittimo, protratta nel tempo e legata a una delle strutture turistiche storiche del lito facebook