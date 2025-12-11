Tragedia a Torre del Greco Giusy muore a 5 anni per un malore improvviso

Una tragedia sconvolge Torre del Greco: la piccola Giusy Balzano, di soli 5 anni, è deceduta improvvisamente durante una giornata trascorsa dai nonni. La comunità si stringe nel dolore di fronte a questa perdita improvvisa, che ha colpito profondamente amici e familiari.

L'intera comunità di Torre del Greco è stata scossa da un drammatico lutto: Giusy Balzano, una bambina di 5 anni, è morta improvvisamente nella giornata di martedì 9 dicembre mentre era a casa dei nonni. Accensione dell'albero di Natale rinviata dal sindaco Mennella In segno di rispetto per il dolore dei familiari e dell'intera cittadinanza, il .

