Torre del Greco festa amara per Antonio nella casa famiglia | Voglio i mei giochi

Antonio festeggia il suo compleanno in una casa famiglia di Caivano, lontano da casa e dai suoi giochi preferiti. Da quando, dall’8 gennaio, è stato portato via dalla famiglia per le troppe assenze a scuola, il bambino si sente solo e desidera tornare tra le braccia dei suoi cari. La giornata si è trasformata in un momento difficile, con il bambino che ha espresso chiaramente il suo desiderio: “Voglio i miei giochi”. Una festa diversa, senza sorrisi, che mette in luce i problemi di tanti bambini che vivono situazioni simili.

Sarà un compleanno diverso quello di oggi per il piccolo Antonio (nome di fantasia), dall’8 gennaio scorso collocato in una casa famiglia di Caivano per le troppe assenze a scuola. Antonio, originario di Torre del Greco, compirà 12 anni ma, questa mattina, non sarà un bacio della sua amata mamma a dargli il buongiorno della giornata di festa. Festa che però si farà nel pomeriggio. Alle 17, infatti, la sua famiglia e la zia materna, la quale si è resa disponibile ad accoglierlo a casa sua, potranno andare nella struttura dove il piccolo è stato sistemato e festeggiare con lui. Sono stati tutti autorizzati dalla curatrice e dal tribunale dei Minori. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

