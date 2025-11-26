Torre dei Conti al via i lavori di messa in sicurezza dopo il crollo

Questa mattina, mercoledì, a Roma, è stata dissequestrata una parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, dove il 3 novembre scorso si è verificato un crollo che ha causato la morte di un operaio. A questo punto inizieranno i lavori di messa in sicurezza. Nel pomeriggio saranno installati dei sensori di movimento a ‘prisma’ per monitorare la stabilità della struttura. Le indagini sul crollo da parte della procura di Roma proseguono, ancora senza indagati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

