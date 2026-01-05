Torre Annunziata sposi nello stadio Giraud | il Comune denuncia e indaga

A Torre Annunziata, una coppia ha deciso di celebrare il proprio matrimonio posando all’interno dello stadio Giraud. L’evento ha suscitato l’attenzione del Comune, che ha presentato una denuncia e avviato un’indagine interna per chiarire le circostanze. La vicenda evidenzia le procedure e le regolamentazioni riguardanti l’uso degli spazi pubblici per eventi privati.

Torre Annunziata, coppia di sposi posa nello stadio Giraud: il Comune sporge denuncia e avvia indagine interna sull’accaduto. L’Amministrazione Comunale ha sporto formale denuncia alla Polizia di Stato contro gli autori e i protagonisti dei video pubblicati on line in queste ore, dove viene ripresa una coppia di sposi, in abito nuziale, posare per un servizio fotografico all’interno dello stadio “A. Giraud” di Torre Annunziata. Nelle immagini, pubblicate su un profilo TikTok, si vedono gli sposi entrare indisturbati, insieme ad altre persone non identificate, nell’impianto sportivo: si recano prima in tribuna e, successivamente, sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Torre Annunziata, sposi nello stadio Giraud: il Comune denuncia e indaga Leggi anche: La foto da sposi allo Stadio di Torre Annunziata, video su TikTok ma il Comune li denuncia Leggi anche: Sposi all'interno dello stadio per un servizio fotografico, il Comune sporge denuncia alla polizia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Torre Annunziata, gli sposi entrano alla chetichella nello stadio per le foto: infuria la polemica; Torre Annunziata, foto degli sposi allo stadio senza autorizzazione: scatta la denuncia; La foto da sposi allo Stadio di Torre Annunziata, video su TikTok ma il Comune li denuncia; Torre Annunziata, sposi nello stadio Giraud: video su TikTok, denuncia e verifiche interne. La foto da sposi allo Stadio di Torre Annunziata, video su TikTok ma il Comune li denuncia - Il Comune di Torre Annunziata ha deciso di denunciare i due sposi fotografati sul campo da gioco dello Stadio Giraud ... fanpage.it

Foto di sposi allo stadio, la denuncia del sindaco: «Entrati senza permesso» - Sono vestiti in abiti da sposi, entrano nella tribuna dello stadio «Giraud» e poi scendono sul campo di gioco illuminato dalle torri faro per quelle che, a giudicare da un ... ilmattino.it

Torre Annunziata, coppia di sposi posa all’interno dello stadio Giraud: il Comune sporge denuncia e avvia indagine interna - L'Amministrazione Comunale ha sporto formale denuncia alla Polizia di Stato contro gli autori e i protagonisti dei video ... sciscianonotizie.it

Ovazione di San Siro per Guida di Torre Annunziata quando al 72’ estrae il primo giallo per il Bologna al quindicesimo fallo dopo i 3 gialli su 13 falli all’Inter #InterBologna x.com

Il Comune di Torre Annunziata ha deciso di denunciare i due sposi fotografati sul campo da gioco dello Stadio Giraud. Il video era finito su TikTok. Il motivo della decisione. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.