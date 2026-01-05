Torre Annunziata sposi nello stadio Giraud | il Comune denuncia e indaga

A Torre Annunziata, una coppia ha deciso di celebrare il proprio matrimonio posando all’interno dello stadio Giraud. L’evento ha suscitato l’attenzione del Comune, che ha presentato una denuncia e avviato un’indagine interna per chiarire le circostanze. La vicenda evidenzia le procedure e le regolamentazioni riguardanti l’uso degli spazi pubblici per eventi privati.

Torre Annunziata, coppia di sposi posa nello stadio Giraud: il Comune sporge denuncia e avvia indagine interna sull’accaduto. L’Amministrazione Comunale ha sporto formale denuncia alla Polizia di Stato contro gli autori e i protagonisti dei video pubblicati on line in queste ore, dove viene ripresa una coppia di sposi, in abito nuziale, posare per un servizio fotografico all’interno dello stadio “A. Giraud” di Torre Annunziata. Nelle immagini, pubblicate su un profilo TikTok, si vedono gli sposi entrare indisturbati, insieme ad altre persone non identificate, nell’impianto sportivo: si recano prima in tribuna e, successivamente, sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

