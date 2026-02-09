torre annunziata quattro progetti per il bando contro il consumo di suolo

Torre Annunziata ha presentato quattro progetti al bando regionale per contrastare il consumo di suolo. L’amministrazione punta a rinaturalizzare aree degradate, aumentare il verde in città e abbattere le temperature elevate nelle zone più calde. Ora si attende la decisione, ma già si pensa a come migliorare l’ambiente urbano.

Il Comune di Torre Annunziata partecipa al bando regionale con quattro progetti per rinaturalizzare aree degradate, migliorare il verde urbano e ridurre le isole di calore. La Giunta Comunale ha approvato quattro proposte per il bando pubblico della Regione Campania per la rinaturalizzazione di suoli degradati. La misura, finanziata dal Ministero dell’Ambiente grazie al Fondo per il contrasto del consumo di suolo, ha come obiettivo quello di aumentare la permeabilità del suolo, ridurre l’effetto delle cosiddette “isole di calore” e migliorare la qualità dell’aria. L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo ha approvato la partecipazione all’avviso pubblico candidando quattro diverse progetti per quattro diverse aree di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

