Grande successo per la III edizione del premio dedicato a Monica Vitti

La terza edizione de “Il Vitti”, il premio dedicato a Monica Vitti, si è conclusa con un riscontro positivo. L’evento, rivolto a riconoscere talenti nel panorama dello spettacolo, ha confermato l’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio artistico italiano. Un’occasione per ricordare la figura di Monica Vitti e sostenere le nuove generazioni di artisti.

Grande successo per la terza edizione de "Il Vitti", il Premio dedicato a Monica Vitti, icona del cinema italiano, destinato ad insignire talenti dello spettacolo nei suoi vari segmenti, dal cinema alla televisione al teatro. L'evento, ideato, prodotto ed organizzato dalla Emy Show Group Italia nelle persone di Guido Faro (CEO) ed Eleonora Canuti (General Manager) si è svolto qualche giorno fa presso il ROMA CONVENTION CENTER "la Nuvola" con la conduzione di Claudio Guerrini e di Angela Tuccia ed ha visto la consegna de I Vitti D'Oro-Gli Oscar delle Arti Sceniche ad esponenti di spicco dello showbiz nazionale.

PREMIO MONICA VITTI / SHOWREEL

